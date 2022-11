Dois homens detidos por suspeitas de pornografia infantil nos Açores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, nos Açores, dois homens, de 43 e 57 anos, por fortes suspeitas da prática de crimes de pornografia de menores agravada.As detenções ocorreram em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, no seguimento de buscas domiciliárias. Os arguidos foram encontrados na posse de vários vídeos e fotografias que retratavam crianças, maioria delas com menos de 10 anos de idade, a realizar atividades e poses pornográficas.Segundo comunicado da PJ, os detidos utilizavam aplicações que possibilitavam a partilha e obtenção de ficheiros, baseados em tecnologia peer-to-peer, e, num dos casos, foi apreendido um hardware de armazenamento que possuía uma capacidade superior a 20 terabytes.Os homens foram presentes à autoridade jurídica competente, tendo-lhes sido atribuída a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.