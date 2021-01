Dois homens detidos por tráfico de droga em Felgueiras

Dois homens, de 45 e 49 anos, foram detidos, esta terça-feira, por tráfico de droga em Felgueiras.



No âmbito de uma investigação do Núcleo de Investigação da GNR de Felgueiras, e após várias diligências, constatou-se que os suspeitos, "eram responsáveis pela venda e distribuição de droga no concelho".





Os dois homens tinham na sua posse 220 doses de heroína, 50 de cocaína, dois telemóveis e 422 euros, em dinheiro.Os detidos são presentes esta terça-feira a tribunal para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.