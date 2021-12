Dois homens feridos em despiste de mota roubada em Santa Maria da Feira

Dois homens, de 31 e 43 anos, sofreram ferimentos, o mais velho ficou em estado considerado grave, na sequência do despiste da moto em que seguiam, esta tarde de domingo, em Santa Maria da Feira.A moto tinha sido roubada, pouco antes, em Lobão, também em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 17h30, para um acidente rodoviário no acesso da A41 para a A1 em Nogueira da Regedoura. Ao que tudo indica, os homens dirigiram-se para o Porto para comprar estupefacientes.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Lourosa, para o hospital de S. João, no Porto.