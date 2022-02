Dois homens, de 43 e 47 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) na Madeira e no concelho de Loures, respetivamente, por violarem as próprias filhas menores. Além das detenções, os suspeitos ficaram ainda sem as custódias das vítimas.Os factos que levaram à detenção do suspeito mais jovem ocorreram no mês passado.