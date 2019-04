Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois idosos feridos com gravidade em colisão com camião em Barcelos

Vítimas têm cerca de 80 anos e foram transportadas para o Hospital de Braga.

17:35

Dois idosos, na casa dos 80 anos, ficaram esta sexta-feira feridos com gravidas na sequência de um despiste de um carro, em que seguiam, que embateu contra um camião na Estrada Nacional 205, em Lama, Barcelos.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 13h41.



As vítimas, transportadas para o Hospital de Braga, foram assistidas no local pelos Bombeiros de Barcelos, que foram obrigados a trabalhos de desencarceramento a um dos idosos.



Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, as vítimas encontravam-se conscientes.