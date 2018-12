Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois incêndios em Beja ferem idosa e desalojam mulher

Mulher, de 79 anos, foi transportada para as urgências.

Um incêndio numa habitação em Messejana, no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, provocou na segunda-feira à noite ferimentos graves a uma idosa, devido a inalação de fumo, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou hoje que a mulher, de 79 anos, foi transportada para as urgências do hospital de Beja, tendo ainda outra vítima sido assistida no local.



De acordo com o CDOS, o alerta foi dado às 19h41, tendo sido mobilizados operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja, além da GNR.



Incêndio numa habitação provoca um desalojado em Odemira

Um incêndio numa habitação em Foros da Pereira, Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira (Beja), provocou na segunda-feira à noite um desalojado, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que a casa "ardeu na totalidade", ficando desalojada uma mulher com cerca de 60 anos.



O Serviço Municipal de Proteção Civil foi informado e está a acompanhar a situação, adiantou a fonte do CDOS.



De acordo com o CDOS, o alerta foi dado às 20h54, tendo sido mobilizados operacionais e veículos das corporações de bombeiros de Odemira e de Vila Nova de Milfontes, além da GNR.