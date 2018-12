Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso encontrado morto numa casa em Arronches

Alerta foi dado por um popular às 18h19.

03.12.18

Um homem de 97 anos foi esta segunda-feira encontrado morto e uma mulher, de 91, com ferimentos ligeiros, numa casa em Mosteiros, no concelho de Arronches, distrito de Portalegre, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que o alerta para uma situação de abertura de porta, com socorro, foi dado por um popular, às 18h19.



Após a GNR e os bombeiros terem entrado no interior da residência foi constatado que o homem estava morto e que a mulher se encontrava ferida, tendo sido transportada para o hospital de Portalegre, segundo a fonte do CDOS.



Foram mobilizados para o local, de acordo com o CDOS, operacionais dos bombeiros de Arronches, apoiados por três veículos, além da GNR.