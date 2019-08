Dois irmãos em prisão preventiva por agredirem a mãe em Rio Maior

Dois homens irmãos, de 51 e 49 anos, foram detidos pela GNR pela prática do crime de violência doméstica e detenção de arma proibida, em Rio Maior.



De acordo com um comunicado da GNR, os dois suspeitos agrediam e exerciam violência psicológica sobre a mãe, já há vários anos.





A vítima, de 72 anos, era agredida na casa onde a família residia junta.Na sequência da investigação, foram cumpridos mandados de detenção e de busca domiciliária. No decorrer dessa mesma busca foram apreendidas várias munições de arma de fogo que se encontravam no quarto do detido de 51 anos.Em causa estão 32 cartuchos calibre 12, duas munições de calibre 7,62mm, duas munições de salva, cinco cartuchos calibre 9 e uma faca com 19 centímetros de lâmina.Os detidos foram presentes ao Tribunal da Comarca de Santarém esta quinta-feira. Ficaram os dois em prisão preventiva e foram encaminhados para o Estabelecimento Prisional de Leiria.O irmão mais velho já "tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime", refere o comunicado.