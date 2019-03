Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por posse de arma proibida em processo de violência doméstica

Foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, medida de coação mais leve.

19:48

A GNR de Chaves deteve esta quinta-feira um homem de 77 anos por posse de uma pistola transformada no âmbito de um processo de violência doméstica, anunciou esta força policial.



No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR apuraram que o suspeito ameaçava de morte a ex-mulher, de 75 anos.



No decorrer de uma busca domiciliária, a GNR apreendeu uma pistola transformada para calibre 6.35 mm, oito cartuchos de calibre 12 e 130 chumbos.



O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, medida de coação mais leve.