Dois jovens colhidos por Alfa ao atravessarem a linha no Cartaxo

Um homem e uma mulher, aparentando 20 anos, que seguiam num motociclo, morreram esta quinta-feira à tarde, ao serem colhidos por um comboio Alfa Pendular, quando atravessavam a Linha do Norte na passagem de nível automatizada de Santana, no concelho do Cartaxo.





CM, junto da Infraestruturas de Portugal, que gere as linhas ferroviárias, as meias barreiras e os sinais sonoros e luminosos estavam acionados e a funcionar quando ocorreu o acidente, entre Santarém e Setil, próximo do apeadeiro de Santana. No entanto, vai ser aberto um inquérito para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.



Segundo apurou o, junto da Infraestruturas de Portugal, que gere as linhas ferroviárias, as meias barreiras e os sinais sonoros e luminosos estavam acionados e a funcionar quando ocorreu o acidente, entre Santarém e Setil, próximo do apeadeiro de Santana. No entanto, vai ser aberto um inquérito para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

O comboio fazia a viagem no sentido Porto-Lisboa e seguia cheio de passageiros, tendo ficado parado na linha uns metros após o abalroamento. Toda a circulação na linha esteve interrompida, enquanto decorreram os trabalhos de remoção dos corpos das vítimas e as diligências de investigação das autoridades. O acidente ocorreu pelas 17h00 desta quinta-feira e o motociclo das vítimas ficou desfeito e preso ao comboio.