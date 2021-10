Duas mulheres morrem colhidas por comboio em Ovar

Duas mulheres morreram, esta segunda-feira à tarde, colhidas por um comboio numa passagem de nível da Linha do Norte, em Ovar.As vítimas, com 65 e os 67 anos, estavam a atravessar a passagem a sul da estação de Ovar quando, cerca das 18h30, foram colhidas por um Alfa Pendular que seguia no sentido Sul-Norte.Tinham deixado passar um comboio suburbano e atravessaram sem se aperceberem da outra composição. Perto das 19h30, os bombeiros procediam à limpeza da via e remoção dos cadáveres.Além dos voluntários, acorreram ao local a VMER de Sta. Maria da Feira e a PSP. A circulação foi retomada às 20h49.