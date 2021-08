Dois jovens de 18 anos detidos por assalto a idosa na Marinha Grande

Dois homens, de 18 anos, foram detidos na quarta-feira na Marinha Grande pela prática do crime de roubo, informou esta quinta-feira o Comando Distrital da PSP de Leiria.

"Com conhecimento de que momentos antes teria ocorrido um roubo por esticão na via pública, de imediato foi desencadeada uma operação policial pelos polícias afetos àquelas esquadras, tendo terminado com a intersecção dos dois suspeitos", refere a PSP de Leira em comunicado.

A vítima, uma mulher de 81 anos, oficializou o seu direito de queixa, tendo sido recuperados os seus bens.

Os detidos vão ser presentes a autoridade judicial competente desconhecendo-se até ao momento as medidas de coação aplicadas.