Dois menores em prisão preventiva por roubos com faca em Sintra

A PSP de Lisboa deteve, no domingo, dois jovens, com 16 e 17 anos, por suspeitas de crimes de roubo com recurso a arma branca em Sintra.

Momentos antes da detenção os suspeitos "abordaram a vítima agredindo-a e através de ameaça com arma branca tentaram roubá-la sendo que esta conseguiu libertar-se e impedir assim o roubo. Momentos mais tarde os suspeitos abordaram outra vítima e, usando o mesmo método, roubaram-lhe um telemóvel", explicam as autoridades em comunicado.

Os agente da PSP conseguiram recuperar o telemóvel roubado e apreender a faca usada para ameaçar as vítimas.

Os arguidos, sem antecedentes criminais, foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Núcleo de Sintra, para serem sujeitos a 1.º Interrogatório Judicial, sendo-lhes aplicada ambos a medida de coacção de prisão preventiva.