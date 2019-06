Dois militares da GNR agredidos a murro e pontapé em rixa

Dois militares da GNR de Arruda dos Vinhos foram agredidos a murro e pontapé, sábado à noite, quando tentavam travar uma rixa durante as festas de Santo António.Os guardas estavam destacados para patrulhar as festas de Santo António e detetaram um confronto de rua, com troca de agressões entre cerca de duas dezenas de homens. Ao tentarem separar os envolvidos, os militares foram agredidos.Só com a chegada de reforços foi possível fazer cessar os confrontos e identificar vários homens.Os dois guardas foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira.