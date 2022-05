Dois mortos num despiste de carro em Santa Maria da Feira

Duas pessoas morreram, esta madrugada de sábado, num aparatoso despiste de um carro na Avenida da Cortiça, em Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, há ainda a registar um ferido grave e duas vítimas ligeiras.O alerta foi dado, cerca das 00h30, para os bombeiros de Lourosa, para um acidente rodoviário,na via de ligação, pela zona industrial, de Lourosa a S. João de Ver.Estão no local 15 operacionais dos bombeiros de Lourosa e da Feira, equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e GNR.O núcleo de investigação de crimes em acidentes de viação da GNR de Aveiro foi acionado para o local.