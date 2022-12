Mestre do barco da Nazaré naufragado foi encontrado com vida. Há três pescadores desaparecidos

A informação inicialmente obtida pelo Correio da Manhã dava conta de que teriam dado à costa dois dos pescadores. No entanto, apenas o mestre da embarcação, de 42 anos, foi encontrado. O homem, que deu à costa agarrado a uma boia, está consciente e em estado de hipotermia.



Um dos quatro tripulantes que tinham desaparecido num barco de pesca deu esta sexta-feira à costa na praia de Pedrógão, no município de Leiria.A informação inicialmente obtida pelodava conta de que teriam dado à costa dois dos pescadores. No entanto, apenas o mestre da embarcação, de 42 anos, foi encontrado. O homem, que deu à costa agarrado a uma boia, está consciente e em estado de hipotermia.

A informação foi comunicada ao MRCC Lisboa pelo Capitão do Porto da Nazaré, esta tarde, após o alerta do proprietário da embarcação dando conta que não teve mais contacto com os tripulantes após o telefonema ao início do dia.