Dois polícias feridos em colisão quando iam a caminho de roubo em Lisboa

Dois agentes da PSP das Olaias, Lisboa, de 24 e 25 anos, ficaram esta quarta-feira feridos na colisão do carro-patrulha em que seguiam em marcha de urgência, a caminho de uma ocorrência, e um automóvel.O acidente ocorreu pelas 12h50, no cruzamento da Avenida de Berna com a Rua Marquês Sá da Bandeira. O embate entre a viatura da PSP e o veículo, da marca Tesla, ocorreu momentos após os dois polícias terem sido mobilizados para um roubo junto ao El Corte Inglés.