Dois agentes da PSP da Amadora ficaram feridos no sábado, após uma perseguição apeada a quatro homens que fugiram depois de terem atirado o carro em que seguiam contra uma viatura estacionada. O acidente ocorreu na Estrada Militar.A PSP empenhou uma Equipa de Intervenção Rápida, que conseguiu deter dois dos fugitivos por coação e resistência a funcionário, e ainda o condutor do veículo causador do acidente por taxa-crime de álcool no sangue (1,38 g/l). O quarto ocupante da viatura também foi conduzido à esquadra.