Uma mulher de 50 anos e um homem de 58 anos, ambos alemães, foram ontem à tarde resgatados do mar por nadadores-salvadores, por estarem com dificuldades, na praia da Foz do Arelho (Lagoa), junto ao cais, nas Caldas da Rainha.



Segundo apurou o CM, o homem estava consciente, mas a mulher não, tendo sido ambos transportados para o Hospital das Caldas da Rainha, depois de serem avaliados e estabilizados no local por equipas do INEM e dos bombeiros da cidade.

