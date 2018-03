Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dono do carro que lançou o pânico no Porto diz-se inocente

Memet foi ter com a PSP para dizer que não sabia quem conduzia a viatura abandonada nos Aliados.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:36

Amet Memet, proprietário da carrinha avariada que foi abandonada nos Aliados, Porto, quarta-feira à tarde, deslocou-se às autoridades, enquanto decorria a megaoperação da PSP, devido à presença da viatura suspeita. Identificou-se e negou o envolvimento no caso.



Disse desconhecer quem conduziu e abandonou o veículo - obrigando ao corte do trânsito e evacuação de todo os espaços comerciais envolventes, durante quase quatro horas, provocando o caos na baixa da cidade.



O homem, de 36 anos e de nacionalidade romena, terá sido expulso, há semanas, da casa onde morava com amigos, na rua das Musas, Porto. Continuou, no entanto, a viver perto daquele local.



A PSP, que ouviu a versão do romeno, já participou o caso ao Ministério Público. O condutor da viatura arrisca uma pena de multa pela infração contraordenacional.



Na quarta-feira à tarde, perto das 16h00, dois turistas franceses viram dois homens, nervosos e agitados, a empurrar a carrinha Ford Escort. Alertaram as autoridades que, de imediato, cortaram o trânsito no sentido descendente dos Aliados, junto ao Banco de Portugal.



Por precaução, foi necessário alargar o perímetro de segurança por duas vezes, antes do início da inspeção das cadelas ‘Zara’ e ‘Nina’, que farejaram a viatura, em busca de algo suspeito.



A Brigada de Inativação de Explosivos confirmou que a carrinha tinha apenas mantas e sacos, e que tudo não passou de um falso alarme.