Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro suspeito lança o pânico na Avenida dos Aliados

Tráfego cortado nos dois sentidos. PSP do Porto fez perímetro de segurança.

17:04

O trânsito está cortado nos dois sentidos da Avenida dos Aliados, no Porto, devido a uma viatura abandonada. A hipótese avançada inicialmente é a de que a carrinha, um Ford Escort preta, estaria sem gasolina e os donos se ausentaram para ir buscar combustível.



A operação está em curso e lançou o pânico numa das principais artérias desta cidade. A PSP está no local e criou um perímetro de segurança que foi, entretanto, alargado. O alerta foi dado às 15h55.



De acordo com as primeiras informações, os donos do veículo terão ido buscar combustível para o abastecer e, ao abandonarem o veículo, foi criada uma situação suspeita. Testemunhas confirmaram à CMTV que viram duas pessoas a deixarem o carro.



Fonte da PSP explicou à Lusa que foi detetada uma "viatura abandonada" junto ao Banco Portugal e foi acionada para o terreno a equipa de minas e armadilhas e está a "verificar-se o que se passa". A brigada cinotécnica está no local a inspecionar o veículo suspeito.



O trânsito está a ser desviado para a Avenida Ricardo Jorge.



Em atualização