A Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto efetuou 14 detenções em Vila do Conde, Póvoa do Varzim e Santo Tirso, esta sexta-feira, no âmbito de uma operação de prevenção criminal e fiscalização de venda de artigos contrafeitos.De acordo com aquela força policial, entre os detidos estão doze homens e duas mulheres.Na ação de fiscalização, que contou com a colaboração de peritos e representantes legais das marcas registadas, foram apreendidos vários milhares de artigos suspeitos de serem contrafeitos.