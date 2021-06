Em apenas três semanas, militares do Destacamento da GNR de Almada apreenderam, no Monte da Caparica, 183 botijas de óxido nitroso, uma substância de uso médico exclusivo e que é inalada e conhecida por ‘droga do riso’, devido ao efeito de relaxamento e euforia que causa após o consumo. Já foi feita participação ao Ministério Público, para se apurar a origem e quem está por detrás disseminaç...