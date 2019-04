Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Droga e notas falsas apreendidas na A22

Três jovens eram investigados há um ano pela GNR de Loulé.

Por João Mira Godinho | 11:27

Três jovens, com idades entre os 22 e os 25 anos, foram apanhados na A22, em Olhão, com haxixe e notas falsas, pela GNR.



Foi o resultado de uma investigação ao longo do último ano do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé.



Os detidos são suspeitos de traficarem haxixe bem como de adquirirem notas falsas, para ser posta em circulação.



Na altura da detenção, que contou com a colaboração do Destacamento de Trânsito de Faro da GNR, foram apreendidas 21 100 doses de haxixe, 5360 euros em dinheiro, dois drones, duas viaturas, sete telemóveis, uma arma de fogo e uma pistola de alarme, um walkie-talkie, 215 euros em dinheiro e diversas munições.



Os suspeitos têm todos antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida.