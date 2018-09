Drone fecha aeroporto de Lisboa e desvia dois voos

Operações estiveram interrompidas durante 11 minutos,

Por João Tavares | 13:29

As operações no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, estiveram interrompidas durante 11 minutos, na noite desta quarta-feira, depois da torre de controlo ter avistado um drone a sobrevoar a pista. Dois voos tiveram mesmo de ser desviados para o aeroporto de Faro, enquanto uma terceira aeronave acabou por aterrar com atraso.

Fonte oficial da Ana Aeroportos de Portugal confirmou ao Correio da Manhã este cenário, avançando que o caso foi reportado às 22h47. Foram alertadas as autoridades policiais e a Agência Nacional de Aviação Civil. Apesar das diligências, a polícia não conseguiu localizar qualquer aparelho suspeito nas imediações. Após o avistamento, foi ordenado que um avião da Transavia proveniente de Orly, em Paris, e outro da Vueling, que tinha saído da ilha espanhola de Ibiza, rumassem a Faro. Os cerca de 300 passageiros afectados pernoitaram em unidades hoteleiras do Algarve, tendo rumado a Lisboa de autocarro.

Esta já não é a primeira vez que o principal aeroporto de Lisboa vê as operações serem encerradas devido à presença de drones.