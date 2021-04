Duarte Lima vai ser julgado em Portugal pelo homicídio de Rosalina Ribeiro, ocorrido há 11 anos no Rio de Janeiro, e arrisca a pena máxima: 25 anos de cadeia. O juiz recusou o pedido do ex-deputado do PSD, que queria ser julgado no Brasil - país para o qual não pode ser extraditado. O julgamento da morte da ex-companheira do milionário Tomé Feteira será no Tribunal de Sintra.