Duas mulheres feridas em colisão em Vila do Conde

Vítimas foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto.

Por Aureliana Gomes | 10:54

Duas mulheres, com 30 e 50 anos, ficaram gravemente feridas, esta segunda-feira à noite, numa colisão entre dois carros, em Vila do Conde.



O alerta para o acidente que aconteceu ao quilómetro 13, na EN 13, em Vila do Conde foi dado cerca das 22H00.



No local estiveram para além da Cruz Vermelha de Vilar, com 11 operacionais e três ambulâncias, os Bombeiros de Vila do Conde, com um veículo de desencarceramento e uma ambulância, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano.



As duas vítimas foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto.

Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro que foi levado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.