Duas pessoas estão encarceradas depois de uma colisão entre três veículos ligeiros e um pesado de mercadorias na IC19, sentido Lisboa-Sintra, perto de Rio de Mouro. O trânsito encontra-se cortado.De acordo com o CDOS de Lisboa, no local estão os bombeiros, o INEM e a PSP com seis veículos e 17 elementos.O alerta foi dado às 9h26.