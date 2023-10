Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros, esta manhã de quarta-feira, na sequência do despiste de uma ambulância do INEM, em que seguiam, na Feira.O alerta foi dado,por volta das 09h30, para os bombeiros da Feira, para um acidente rodoviário, na variante do Europarque, sentido Maceda/Feira.A PSP foi acionada para o local. A viatura de socorro deslocava-se para um acidente rodoviário em Rio Meão.As vítimas foram levadas para o hospital da Feira.