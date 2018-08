Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas toneladas de bivalves no valor de 25 mil euros apreendidas em Viana do Castelo

Amêijoa-japonesa "não tinha o tamanho mínimo exigido legalmente" e "teria como destino o mercado espanhol".

Por Lusa | 13:15

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR aprendeu esta segunda-feira, em Viana do Castelo, 2.800 quilogramas de amêijoa-japonesa, no "valor aproximado de 25 mil euros", que teria como destino o mercado espanhol, adiantou à Lusa fonte policial.



Segundo explicou fonte do Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos daquela força policial, que realizou aquela apreensão, a amêijoa-japanosa apreendida "não tinha o tamanho mínimo exigido legalmente" e "teria como destino o mercado espanhol".



Os bivalves, acrescentou, "eram provenientes do rio Tejo, na zona de Lisboa, e eram na sua maioria imaturos, com 2,5 centímetros", sendo que "o tamanho mínimo exigido por lei, para ser capturado, transportado e comercializado é de quatro centímetros".



A ação desta segunda-feira "foi uma das muitas que as autoridades fazem [na costa portuguesa] e das quais já resultaram em muitas apreensões, algumas de quantidades maiores", referiu.



Da operação resultou ainda a identificação de um homem de 56 anos e elaborado o respetivo auto de contraordenação.