Um homem de 65 anos, de nacionalidade ucraniana, foi assaltado com violência por dois agressores, na madrugada desta quarta-feira, em Sines. Segundo fonte da GNR, "o alerta foi dado pelas 05h40, dando conta de um roubo na via pública."A vítima terá sido esmurrada e pontapeada por dois homens para consumar o assalto. Os suspeitos terão conseguido roubar uma mala contendo uma carteira com documentos, cem euros em numerário, um telemóvel, as chaves de casa e do carro.