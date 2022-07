Os três amigos - dois rapazes e uma rapariga, de 13 anos - encaminhavam-se para a saída da estação da CP de Queluz, em Sintra, quando os dois assaltantes lhe surgiram no caminho. Um dos ladrões, de 19 anos, retirou do bolso do casaco uma pistola e puxou “a corrediça da mesma de modo a municiá-la” e apontou-a na direção dos menores.









Ver comentários