Dois homens, armados com pelo menos uma pistola, assaltaram uma pastelaria na freguesia de Marvila, em Lisboa. A dupla fugiu com os 300 euros que estavam na caixa registadora.

O crime ocorreu pelas 22h15 de terça-feira, no bairro das Amendoeiras.





Os ladrões, com gorros na cabeça, mas com as caras descobertas, ameaçaram o dono do espaço comercial e dois funcionários.As vítimas foram obrigadas a entregar o dinheiro e os assaltantes fugiram. A PJ investiga.