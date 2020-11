Dois ladrões encapuzados, armados com uma arma de pequeno calibre (pistola ou revólver), assaltaram um minimercado em Queluz, Sintra, no domingo à noite.





O roubo ocorreu na rua 31 de Janeiro. No interior do minimercado só estava o proprietário, que perante a ameaça da arma de fogo abriu a caixa registadora, entregando 300 euros aos assaltantes. A dupla fugiu a correr do estabelecimento comercial.