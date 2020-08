Dupla assalta mulher de 69 anos em cemitério no Porto

A mulher, de 69 anos, estava no interior do cemitério de Lordelo do Ouro, na rua António Bessa Leite, no Porto, quando foi abordada e assaltada por dois homens.Através do método de roubo por esticão os dois ladrões apoderaram-se das joias que a vítima tinha e colocaram-se de imediato em fuga. O crime foi testemunhado por populares, que alertaram as autoridades.As joias foram recuperadas e devolvidas à vítima. Já os suspeitos foram, esta terça-feira, presentes a tribunal.