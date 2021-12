Dois homens encapuzados e armados com caçadeiras de canos serrados assaltaram uma carrinha de transporte de valores, esta segunda-feira de manhã, em Mafamude, Vila Nova de Gaia. A dupla usou as armas para ameaçar de morte os funcionários e fugiu com as malas com dinheiro, num montante não divulgado. A PSP foi ao local, mas o caso passou para a alçada da PJ do Porto, que vai agora investigar.









O alerta foi dado às 10h20. O assalto, que demorou poucos instantes, foi cometido nas imediações do El Corte Inglés. Os assaltantes fizeram uma emboscada à viatura blindada e fugiram num carro que as autoridades presumem ter sido furtado nos últimos dias. Apesar do aparato policial no local, não se registaram feridos, sendo que a dupla é agora procurada.