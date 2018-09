Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla burlada em venda de arma ilegal acaba detida após simular assalto

Suspeitos ficaram sem arma e sem dinheiro e fizeram queixa falsa para tentar comprometer os compradores, no Porto.

Por Lusa | 14:09

Dois homens suspeitos de tentar vender no Porto uma arma roubada em Lamego foram ludibriados pelos potenciais compradores e tentaram retaliar simulando um roubo. Mas a "estória concertada" foi desmontada e acabaram detidos, divulgou esta segunda-feira a Polícia Judiciária.



"Sem a arma e sem pagamento, como forma de retaliação e de obtenção de transporte de volta para casa, decidiram simular um crime de roubo com arma de fogo, situação que comunicaram à polícia, tendo sido possível desmontar a estória concertada entre as falsas vítimas e proceder à sua detenção pela presumível prática dos referidos ilícitos", escreve a PJ, em comunicado.



De acordo com uma investigação da Diretoria do Norte da PJ, "determinou-se que os suspeitos terão efetuado um furto a uma residência em Lamego no dia 10 do corrente mês [última segunda-feira], no decurso do qual se apropriaram de uma arma de fogo proibida".



Já na terça-feira, tentaram vender a arma "em meio criminal da cidade do Porto, tendo, porém, sido enganados no negócio", pelo que avançaram para a tentativa de retaliação.



O móbil do crime terá sido, segundo a polícia, a necessidade de obtenção de estupefacientes, de que são consumidores.



A PJ indiciou os dois detidos, um de 20 anos de idade e outro 35, pela prática dos crimes de furto qualificado, tráfico e mediação de armas e simulação de crime de roubo.