Dupla de incendiárias detidas por fogo posto em Bragança 

A Polícia Judiciária identificou e deteve duas mulheres por suspeitas de terem ateado um incêndio florestal, no conselho de Vinhais, em Bragança.O incêndio deflagrou no dia 27 de julho deste ano e consumiu uma área de mancha florestal constituída por mato, tendo colocado em perigo uma área agrícola com castanheiros e árvores de frutos. Por outro lado, algumas habitações e armazéns ficaram também em perigo, mas não foram consumidas pelas chamadas devido à rápida deteção e intervenção dos sapadores florestais e bombeiros, segundo comunicado das autoridades.As mulheres, de 44 e 55 anos, vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.