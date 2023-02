Uma mulher de 63 anos e um homem de 62 anos foram acusados pelo DIAP de Faro de um crime de abuso de confiança qualificado. Na sequência de um negócio relacionado com energia solar foram depositados 167 mil euros numa conta bancária, domiciliada no Algarve, da sociedade gerida pelos arguidos, quantia que o casal levantou e gastou em proveito próprio.Os arguidos serviram como intermediários em projetos de energia solar da sociedade TDF, que pretende investir no Quénia.