Um empresário e um operário fabril, de 37 e 43 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária de Lisboa momentos depois de terem recebido uma mala de viagem com 35 quilos de cocaína no interior. Estavam ainda na posse de uma arma de calibre proibido.



A mala tinha chegado de avião, num voo proveniente do Brasil, e ainda tinha a etiqueta correspondente. A PJ acredita que seriam os destinatários finais da encomenda. Um dos detidos já está em preventiva, o outro foi libertado.

Ver comentários