Dois encapuzados esfaquearam este sábado, num braço, o funcionário de um supermercado em Almada, fugindo com dinheiro e diversos maços de tabaco. O crime ocorreu de madrugada, no Express Supermercado.A vítima atacada era a única pessoa presente quando entraram os ladrões, armados com facas. Depois de golpearem o funcionário no braço, os ladrões fugiram com 200 euros e maços de tabaco no valor de 700 euros. A vítima recebeu tratamento hospitalar.