Ladrões assaltam café em Vale de Cambra e levam todos os maços de tabaco

Um café foi assaltado em Vale de Cambra na madrugada desta quarta-feira. Os ladrões entraram no café Rei por uma janela das traseiras. No interior dirigiram-se à máquina de tabaco, que estroncaram, supostamente com recurso a um pé-de-cabra. Levaram todos os maços de tabaco que existia no interior, bem como todo o dinheiro que havia no mealheiro.Os assaltantes fugiram sem que ninguém se apercebesse do crime. O assalto só foi detetado pela manhã quando o proprietário abriu o estabelecimento.O Núcleo de Investigação Criminal da GNR investiga.Café é assaltado em Vale de Cambra. Ladrões levam todos os maços de tabaco e dinheiro