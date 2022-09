O momento em que dois homens invadem canil para roubar cães em Sobral de Monte Agraço. Veja o vídeo

Duas pessoas invadiram um canil na madrugada deste sábado em Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, durante 1 minuto e meio e levaram três cães de raça, no valor de seis mil euros.



Segundo as imagens de videovigilância do local a que o Correio da Manhã teve acesso, os assaltantes, encapuzados e com luvas nas mãos, arrombaram o portão para entrar dentro do canil.





Ao todo estariam mais de 20 animais no local, mas os assaltante so levaram os três cães de raça braco alemão de pelo curto, conhecidos por serem muito energéticos e atléticos.Tudo aconteceu por volta das 5h30.