Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) prenderam em Lisboa dois brasileiros por suspeitas de liderarem uma megafraude internacional que fez vítimas nos dois países.André Gomes, de 42 anos, e Bruno Souto Maior, de 40, tentavam reorganizar a empresa Pineal Marketing Unipessoal, criada no Brasil, mas representada em Lisboa.noticiou em março após as detenções de quatro membros desta rede, o esquema cativava clientes por telefone, prometendo lucros fabulosos através de investimentos na bolsa e em criptomoedas. Os detidos foram ontem presentes à Relação de Lisboa e aguardam extradição para o Brasil.