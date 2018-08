Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla rouba três pizas a estafeta em Braga

Autoridades tentam agora localizar os suspeitos.

09:06

Um distribuidor de pizas queixou-se à PSP de Braga, na madrugada desta quinta-feira, de que dois homens o abordaram, pelas 01h50, na rua Tomás Figueiredo, nas traseiras do shopping BragaParque e, sob ameaça, lhe roubaram as três pizas que se preparava para entregar.



A dupla de assaltantes colocou-se depois em fuga, a pé.



A vítima, de 37 anos, forneceu todas as características físicas dos assaltantes às autoridades, que tentam agora localizar os suspeitos.