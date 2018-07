Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo em forma de piza

Chef de uma pizaria em São Petersburgo retrata os craques com...molho de tomate.

Por João Pedro Óca | 10:08

Já imaginou pedir uma piza de Cristiano Ronaldo? Pode fazê-lo num restaurante, em São Petersburgo, onde são produzidas pizas com as caras dos melhores jogadores do Mundial. Ronaldo, claro está, tem direito a ver a sua face feita com molho de tomate.



Os clientes parecem deliciados por darem uma trinca no craque português e o negócio vai de vento em pompa.



"É a nossa forma de apoiar o desporto. Foi por isso que fizemos esta conexão com o Mundial. É um hobby que me dá imenso prazer", disse Valery Maksimchik's, o chef responsável pelas obras de arte.



Cada retrato em forma de piza demora duas horas a fazer. Antes do jogo entre Portugal e Uruguai, Ronaldo e Suárez, as estrelas das equipas, rivalizaram também nesta pizaria em São Petersburgo.