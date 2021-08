Mais de dois meses depois do atropelamento na A6 que envolveu a viatura oficial do ministro da Administração Interna, e do qual resultou a morte de um trabalhador que fazia a manutenção da via, Eduardo Cabrita quebrou o silêncio para apontar o dedo a “outros”, destacar os resultados do combate a incêndios florestais e os bons índices de segurança no País.