"Ela é psicopata, é muito perigosa. Apesar de eles estarem a viver em minha casa, eu mal os via. Saio cedo, chego tarde. Eles passavam o dia a dormir e depois saíam à noite". As palavras são da tia de Beatriz Mendes, a mãe do bebé internado no Hospital de São João, no Porto, com graves lesões cerebrais.









