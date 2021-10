Os quatro jovens, entre os 17 e os 18 anos, que foram detidos pela Polícia Judiciária de Lisboa por serem suspeitos do homicídio à facada de Rafael Vaz Lopes, de 19, na estação do metro das Laranjeiras, em Lisboa, estão agora a cumprir os 14 dias de quarentena devido à Covid-19, na cadeia de Lisboa. Estão, por isso, em celas separadas na Ala F do estabelecimento e têm direito a uma hora de recreio por dia.