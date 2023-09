Clóvis Abreu, suspeito de ter estado envolvido no homicídio do agente da PSP Fábio Guerra, em março do ano passado, despreza a família da vítima. “Eles que não me chateiem”, afirmou em exclusivo ao CM Clóvis, minutos antes de se entregar ao Ministério Público, em Lisboa.



Tinha um mandado de detenção pendente desde a altura em que desapareceu e ficou detido na segunda-feira.









